Il matrimonio di Damiano e Chiara su Real Time (Di venerdì 29 luglio 2022) Real Time ha finalmente proposto in chiaro Il matrimonio di Damiano e Chiara, evento che ha visto protagonisti uno dei volti di puntata del canale Discovery, Damiano Carrara, celebre pasticcere e giudice di Bake Off Italia e Cake Star, e la fidanzata, Chiara Maggenti. Entrambi toscani, entrambi 33enni, Damiano e Chiara hanno coronato il loro sogno d’amore a inizio luglio. I due stavano insieme da ben 4 anni, anche se Damiano per molto tempo ha mantenuto un alone di mistero sulla sua relazione, fino a quando è uscito allo scoperto, annunciando anche che si sarebbe sposato con la sua amata. Al maestoso matrimonio di Damiano e Chiara tanti ospiti illustri, tra cui la ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 29 luglio 2022)ha finalmente proposto in chiaro Ildi, evento che ha visto protagonisti uno dei volti di puntata del canale Discovery,Carrara, celebre pasticcere e giudice di Bake Off Italia e Cake Star, e la fidanzata,Maggenti. Entrambi toscani, entrambi 33enni,hanno coronato il loro sogno d’amore a inizio luglio. I due stavano insieme da ben 4 anni, anche seper molto tempo ha mantenuto un alone di mistero sulla sua relazione, fino a quando è uscito allo scoperto, annunciando anche che si sarebbe sposato con la sua amata. Al maestosoditanti ospiti illustri, tra cui la ...

fra_dreamer_23 : Io che guardo il matrimonio di Damiano e Chiara e penso che lo vorrei esattamente così ?? stupendi?? #DamianoeChiaraWedding @chefcarrara - bellaecara : Il matrimonio di Damiano Carrara. Speravo de morì prima #DamianoeChiaraWedding - handemiyii : sto guardando il matrimonio di damiano e chiara mi chiamo chiara anche io e so che c'è un damiano anche per me da q… - katerinabiscag1 : Sto guardando il matrimonio di Damiano e Chiara, Damiano non lo seguo da anni, ma sono già riuscita a piangere 3 volte Sarà il preciclo? - stvrkbing : io che sto guardando il matrimonio di Damiano ???????????? -