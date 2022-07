Elezioni 2022, Toti presenta programma in 12 punti (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Giovanni Toti e Italia al centro presentano il nuovo logo del partito, “Italia al centro con Toti”, azzurro e arancione, e il programma in 12 punti in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Più che un programma, una “agenda”, una base con cui “partiremo a confrontarci”, come dice il governatore ligure durante la conferenza stampa alla Camera. Al primo punto, la netta affermazione in politica estera: “l’Italia nell’occidente euro-atlantico, senza se e senza ma”. Al secondo le infrastrutture. Un tema su cui il governatore ligure insiste più volte, per rimarcare la distanza che lo separa da “certo ambientalismo” che “alberga soprattutto nella sinistra”, e rivendicare i successi della sua amministrazione. Un valore che, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Giovannie Italia al centrono il nuovo logo del partito, “Italia al centro con”, azzurro e arancione, e ilin 12in vista dellepolitichedel 25 settembre. Più che un, una “agenda”, una base con cui “partiremo a confrontarci”, come dice il governatore ligure durante la conferenza stampa alla Camera. Al primo punto, la netta affermazione in politica estera: “l’Italia nell’occidente euro-atlantico, senza se e senza ma”. Al secondo le infrastrutture. Un tema su cui il governatore ligure insiste più volte, per rimarcare la distanza che lo separa da “certo ambientalismo” che “alberga soprattutto nella sinistra”, e rivendicare i successi della sua amministrazione. Un valore che, ...

