Doppio mandato M5s, da Fico a Toninelli (passando per Taverna e Crimi): big ed ex ministri, chi resta fuori con il tetto (Di venerdì 29 luglio 2022) Manca l'ufficialità, ma pare arriverà nelle prossime ore con una nota del Movimento. In M5s passa la linea (qualcuno l'ha definito un vero e proprio diktat), di Beppe Grillo:... Leggi su ilmattino (Di venerdì 29 luglio 2022) Manca l'ufficialità, ma pare arriverà nelle prossime ore con una nota del Movimento. In M5s passa la linea (qualcuno l'ha definito un vero e proprio diktat), di Beppe Grillo:...

fattoquotidiano : Doppio mandato, Ricciardi: “Nessuno scontro nel M5s. Anche il Pd ha un tetto sui mandati e fa sempre deroghe ma non… - davidallegranti : Le priorità del M5S: discutere da mesi sul limite del doppio mandato per poter riportare in Parlamento Paola Tavern… - rtl1025 : ??? @GiuseppeConteIT a RTL 102.5: “La soluzione sul doppio mandato in giornata. Rapporti con il #Pd? Assolutamente n… - illusioneottica : RT @AgenziaVISTA: Doppio mandato, Toninelli: 'Cosa farò io? Sosterrò il M5S senza rincorrere poltrone' #toninelli #m5s #doppiomandato #Ele… - simonetti_lina : RT @andreacantelmo8: #Conte: 'Doppio mandato? La soluzione arriverà in giornata. Stiamo completando le valutazioni interne. Per noi la coer… -