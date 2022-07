ATP Umago 2022, Carlos Alcaraz liquida Facundo Bagnis e in semifinale sfiderà Zeppieri (Di venerdì 29 luglio 2022) Nessuna sorpresa nell’ultimo match in programma quest’oggi a Umago, sede del torneo ATP250 di questa settimana sulla terra rossa croata. Il n.5 del mondo Carlos Alcaraz si è guadagnato l’accesso alle semifinali, battendo per 6-0 6-4 l’argentino Facundo Bagnis (n.120 del ranking). Una prestazione convincente e dominante quella di Alcaraz che, specialmente nel primo parziale, ha fatto tutto quello che ha voluto, mettendo in mostra la chiara differenza esistente tra i due tennisti. Lo spagnolo, dunque, giocherà contro il sorprendente Giulio Zeppieri nel penultimo atto, a segno contro l’iberico Bernabé Zapata Miralles. Nel primo set Carlitos fa capire subito che non ha troppa voglia di stare a perdere tempo. Dando grande energia alla palla, l’allievo di Juan ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Nessuna sorpresa nell’ultimo match in programma quest’oggi a, sede del torneo ATP250 di questa settimana sulla terra rossa croata. Il n.5 del mondosi è guadagnato l’accesso alle semifinali, battendo per 6-0 6-4 l’argentino(n.120 del ranking). Una prestazione convincente e dominante quella diche, specialmente nel primo parziale, ha fatto tutto quello che ha voluto, mettendo in mostra la chiara differenza esistente tra i due tennisti. Lo spagnolo, dunque, giocherà contro il sorprendente Giulionel penultimo atto, a segno contro l’iberico Bernabé Zapata Miralles. Nel primo set Carlitos fa capire subito che non ha troppa voglia di stare a perdere tempo. Dando grande energia alla palla, l’allievo di Juan ...

SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS ATP 250 #UMAGO, #SINNER IN SEMIFINALE: BATTUTO CARBALLES BAENA 6-4, 7-5 #SkyTennis #SkySport - SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS ATP 250 #UMAGO, #AGAMENONE IN SEMIFINALE: BATTUTO #CECCHINATO IN DUE SET 6-2, 6-1 #SkySport #SkyTennis - Eurosport_IT : ZEPPIERI NON SI FERMA! ?????? Dopo la prima vittoria nel circuito ATP arriva anche il 2° successo: l'azzurro continu… - OA_Sport : #TENNIS Tutto come da copione: sarà Carlos Alcaraz a sfidare Giulio Zeppieri nella semifinale a Umago - TennisWorldit : Atp Umago - Carlos Alcaraz piega Bagnis e vola in semifinale: lo attende Zeppieri: Non c'è storia nel quarto di fin… -