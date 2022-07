Asilo nido, al via le iscrizioni per l’anno educativo 2022/2023 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento, Carmen Coppola, rende noto che è stato pubblicato l’Avviso per le iscrizioni all’anno educativo 2022/2023 presso gli Asili nido di Ambito: – “Carlotta Nobile”, sito in Benvento in Via Firenze, autorizzato per una ricettività massima di n. 30 bambini; – “Magiclandia”, sito in Ceppaloni in Via Maielli (fraz. Beltiglio), autorizzato per una ricettività massima di n. 26 bambini; Possono presentare istanza i nuclei familiari residenti in uno dei 5 Comuni afferenti all’Ambito Territoriale B1 (Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio), i cui bambini abbiano compiuto il terzo mese di età e non superato il terzo anno d’età. Le iscrizioni ai Nidi di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento, Carmen Coppola, rende noto che è stato pubblicato l’Avviso per lealpresso gli Asilidi Ambito: – “Carlotta Nobile”, sito in Benvento in Via Firenze, autorizzato per una ricettività massima di n. 30 bambini; – “Magiclandia”, sito in Ceppaloni in Via Maielli (fraz. Beltiglio), autorizzato per una ricettività massima di n. 26 bambini; Possono presentare istanza i nuclei familiari residenti in uno dei 5 Comuni afferenti all’Ambito Territoriale B1 (Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio), i cui bambini abbiano compiuto il terzo mese di età e non superato il terzo anno d’età. Leai Nidi di ...

