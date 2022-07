Allerta caldo: col trucco del panno in macchina ti rinfreschi prima e risparmi sui consumi (Di venerdì 29 luglio 2022) Il caldo intenso sta diventando un problema quest’estate, soprattutto per via della siccità e per sopportarlo tutti stanno cercando dei rimedi per poterlo contrastare. Tra questi, ne esiste uno che si può applicare mentre si è in auto. Ecco di cosa si tratta. L’Allerta caldo ormai è quasi una costante dell’estate: già diverse settimane fa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 29 luglio 2022) Ilintenso sta diventando un problema quest’estate, soprattutto per via della siccità e per sopportarlo tutti stanno cercando dei rimedi per poterlo contrastare. Tra questi, ne esiste uno che si può applicare mentre si è in auto. Ecco di cosa si tratta. L’ormai è quasi una costante dell’estate: già diverse settimane fa L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : Si allenta sulle regioni del Nord la morsa rovente del caldo africano. Forte vento e alberi caduti nel Monferrato.… - andvaccaro : Meteo: caldo, 10 città da bollino rosso. Temporali e nubifragi: allerta in 4 regioni - infoitinterno : Caldo africano, altra tregua: nuova allerta meteo per temporali - tg2000it : ????#Italia divisa in due, allerta #piogge al #Nord e #caldo al #Centro-#Sud #29luglio #siccità #pioggia #acqua… - TV2000it : ????#Italia divisa in due, allerta #piogge al #Nord e #caldo al #Centro-#Sud #29luglio #siccità #pioggia #acqua… -