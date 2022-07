Zanzare, le punture non saranno più un problema: la scoperta che ribalta tutto (Di giovedì 28 luglio 2022) Sono gli insetti più odiati dell’estate, in grado di rovinare le serate con la loro presenza. Le Zanzare potrebbero, tuttavia, presto diventare innocue. Con l’arrivo dell’estate, puntuali ogni anno, arrivano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 28 luglio 2022) Sono gli insetti più odiati dell’estate, in grado di rovinare le serate con la loro presenza. Lepotrebbero, tuttavia, presto diventare innocue. Con l’arrivo dell’estate, puntuali ogni anno, arrivano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 6,44 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - redpornchili : ho all'incirca nove punture di zanzare e solo su un braccio - ultrapanpi : Chissenefrega di tutto... dell'afa insopportabile,delle zanzare che in poche ore mi hanno riempito di punture,del f… - alpa30071947 : RT @FCesello: @preglias E dopo 4 dosi d'intruglio di vita eterna indossa ancora la museruola contro le punture di zanzare? RICICOLO e BUGI… - vaniatoni2 : 2/2 L’uomo viene occasionalmente infettato tramite le punture e non è in grado di trasmettere l’infezione ad altre… -