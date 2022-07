VIDEO – Torino, violenta lite tra Vagnati e Juric. Poi il chiarimento (Di giovedì 28 luglio 2022) violenta lite, avvenuta ieri nel ritiro del Torino, tra Davide Vagnati, direttore sportivo del club piemontese e Ivan Juric, allenatore granata. Successivamente i due hanno chiarito, rilasciando dichiarazioni distensive. Nel VIDEO ecco l'accaduto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 luglio 2022), avvenuta ieri nel ritiro del, tra Davide, direttore sportivo del club piemontese e Ivan, allenatore granata. Successivamente i due hanno chiarito, rilasciando dichiarazioni distensive. Nelecco l'accaduto

marcoconterio : ?? Arriva un clamoroso video di una lite furente tra Ivan Juric tecnico del #Torino e il ds Davide Vagnati ?? - cmdotcom : #Torino , lite furibonda tra #Juric e il ds #Vagnati - DiMarzio : .@TorinoFC_1906, sui social un video della lite tra #Vagnati e #Juric. Le parti ora stanno chiarendo - fiosimonazzi : RT @barbarab1974: Ho dedicato non senza fatica gli ultimi due video ai presidenti di albo di Torino e Roma e sono ancora in profondo imbara… - MeineMiry : RT @barbarab1974: Ho dedicato non senza fatica gli ultimi due video ai presidenti di albo di Torino e Roma e sono ancora in profondo imbara… -