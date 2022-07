“Tornato in ospedale”. Fedez, succede 4 mesi dopo l’intervento per il tumore. E spiega come sta (Di giovedì 28 luglio 2022) Fedez, nuova visita in ospedale. Sono stati mesi particolarmente difficili per il noto cantante che ha affrontato la notizia di avere un tumore al pancreas e poi la conseguente operazione. Sei ore la durata del delicato intervento al pancreas poi le dimissioni del rapper dall’ospedale San Raffaele di Milano nella tarda mattinata di giovedì 31 marzo 2022. E da lì sono seguiti mesi di apprensione, ma anche di confidenze. Fedez ha infatti rivelato, a diversi mesi dall’intervento, come ha scoperto di avere un tumore. Su Novella2000 leggiamo: “Federico ha anche raccontato di aver scoperto di avere il tumore grazie a una lite avvenuta con Chiara Ferragni! A causa di un battibecco con sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 luglio 2022), nuova visita in. Sono statiparticolarmente difficili per il noto cantante che ha affrontato la notizia di avere unal pancreas e poi la conseguente operazione. Sei ore la durata del delicato intervento al pancreas poi le dimissioni del rapper dall’San Raffaele di Milano nella tarda mattinata di giovedì 31 marzo 2022. E da lì sono seguitidi apprensione, ma anche di confidenze.ha infatti rivelato, a diversidalha scoperto di avere un. Su Novella2000 leggiamo: “Federico ha anche raccontato di aver scoperto di avere ilgrazie a una lite avvenuta con Chiara Ferragni! A causa di un battibecco con sua ...

zazoomblog : Fedez è tornato in ospedale per un controllo: “Per sempre grato” - #Fedez #tornato #ospedale #controllo: - Alessan79192016 : Papà è tornato dall’ospedale e quindi tartare di fassona, pane guttiau nero, maionese al tartufo bianco e tartufo n… - hiboss_hiboss : RT @Mcclane272: @Cambiacasacca Ma #Pregliasco dopo la caduta del governo #draghi non era tornato a lavorare nella sala gessi/cessi dell osp… - Mcclane272 : @Cambiacasacca Ma #Pregliasco dopo la caduta del governo #draghi non era tornato a lavorare nella sala gessi/cessi dell ospedale Galeazzi? - Ali_jax_hiphop : La prima cosa che ho detto a mio nonno appena arrivata a casa è stata 'nonno lo vedi che sono qua e sei tornato a c… -