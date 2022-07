Sondaggi Quorum | Fdi e Pd lanciati | M5S sotto il 10%

(Di giovedì 28 luglio 2022) Giuseppe Conte è il principale responsabile della caduta del governo Draghi. A dirlo è il 41,1% degli italiani secondo iper SkyTg24. Il leader dei Cinque Stelle viene considerato anche il principale responsabile delle elezioni anticipate che si terranno il 25 settembre (29%). C’è anche un 17,2% che dà la colpa di ciò a Mario Draghi. Il premier può comunque consolarsi con l’alto apprezzamento (57,7% di voti positivi) per quanto ha fatto il suo governo in questo anno e mezzo. Draghi è inoltre l’esponente politico che gode del più alto tasso di fiducia tra gli italiani (54%). Seconda Giorgia Meloni con il 38,7%.: le intenzioni di voto Secondo i, Fratelli d’Italia col 23,8% e il Pd col 22,5% sono in cima alle preferenze ...

considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 25 luglio), EMG (28 luglio), Euromedia (19 e 26 luglio), Piepoli (17 e 19 luglio),(25 luglio), ...E l'ok spiana la strada al suo partito, visto il buon vento che arriva dai. ( GLI ... con Pd - M5S insieme più seggi al cdx In vista del voto del 25 settembre, un'analisi/YouTrend per ...Italia Viva molto probabilmente correrà da sola alle prossime elezioni politiche del 25 settembre e punta apertamente al 5 per cento. I sondaggi attualmente attribuiscono un 3 per cento scarso alla cr ...