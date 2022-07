Salvini: “Ombre russe sulla crisi? Noi alleati dei Paesi occidentali, ma non significa non volere anche buoni rapporti con Putin”. L’ambasciata russa: “Non abbiamo nulla da aggiungere a quanto già detto”. Guerini: “Ingerenze straniere? Un tema oggetto di attenzione anche in Italia” (Di giovedì 28 luglio 2022) Così il leader leghista replica in radio all’articolo de La Stampa, senza smentirne elementi di fatto. FdI lo gela: «Vicende internazionali da chiarire». Letta: «Rivelazioni inquietanti, Meloni accetta i rapporti leghisti con Mosca?». Di Maio: «Il leader della Lega deve spiegare». Conte: «Dal ministro degli esteri corbellerie, io mai in contatto con la Russia. Salvini chiarisca nelle sedi opportune» Leggi su lastampa (Di giovedì 28 luglio 2022) Così il leader leghista replica in radio all’articolo de La Stampa, senza smentirne elementi di fatto. FdI lo gela: «Vicende internazionali da chiarire». Letta: «Rivelazioni inquietanti, Meloni accetta ileghisti con Mosca?». Di Maio: «Il leader della Lega deve spiegare». Conte: «Dal ministro degli esteri corbellerie, io mai in contatto con la Russia.chiarisca nelle sedi opportune»

LaStampa : Salvini: “Ombre russe sulla crisi? Noi alleati dei Paesi occidentali, ma non significa non volere anche buoni rappo… - Agenzia_Ansa : 'Le notizie circa l'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'Avvocato Capuano e rap… - mascalian : RT @LaStampa: Salvini: “Ombre russe sulla crisi? Noi alleati dei Paesi occidentali, ma non significa non volere anche buoni rapporti con Pu… - bastaCasta : Top story: Ombre russe dietro la crisi, così a fine maggio gli uomini di Putin domandarono all'emissario di Salvini… - Rom_Lisa : RT @HSkelsen: Kostyukov, funzionario politico, che mentre si occupa dei biglietti per #Salvini si interessa della caduta governo Draghi. In… -