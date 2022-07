LIVE Musetti-Cecchinato 3-4, ATP Umago in DIRETTA: controbreak e sorpasso del siciliano (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 In corridoio il dritto di Musetti. Ci sono tre palle del 5-4 per Cecchinato. 30-0 Serve and volley a segno per il siciliano. 15-0 Buona prima di Cecchinato. 4-4 Game Musetti. Con un rovescio lungolinea vincente sensazionale il toscano tiene per la prima volta agevolmente la battuta. Entriamo nelle fasi calde del primo parziale. 40-0 Lorenzo è il primo a cambiare con il rovescio in lungolinea. Arrivano tre palle del 4 pari. 30-0 Il serve and volley vincente stavolta è di Musetti. 15-0 Colpisce male la risposta di dritto Cecchinato. 4-3 Game Cecchinato. Non passa la risposta di rovescio del toscano. Fioccano i break in questo primo set, con il siciliano che ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 In corridoio il dritto di. Ci sono tre palle del 5-4 per. 30-0 Serve and volley a segno per il. 15-0 Buona prima di. 4-4 Game. Con un rovescio lungolinea vincente sensazionale il toscano tiene per la prima volta agevolmente la battuta. Entriamo nelle fasi calde del primo parziale. 40-0 Lorenzo è il primo a cambiare con il rovescio in lungolinea. Arrivano tre palle del 4 pari. 30-0 Il serve and volley vincente stavolta è di. 15-0 Colpisce male la risposta di dritto. 4-3 Game. Non passa la risposta di rovescio del toscano. Fioccano i break in questo primo set, con ilche ...

zazoomblog : LIVE – Musetti-Cecchinato 3-3 ottavi di finale Atp Umago 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Cecchinato #ottavi… - zazoomblog : Umago: Sinner e Zeppieri già nei quarti. Oggi derby Musetti-"Ceck" e Agamenone (live ora in tv) -… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Cecchinato 0-0 ottavi di finale Atp Umago 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Cecchinato #ottavi… - infoitsport : Umago: il derby Musetti-Cecchinato live alle 16 in tv - federtennis : A caccia di un posto nei QF ?? Varsavia ???? - LIVE dalle 11 su @SuperTennisTv #Paolini ?? Burel #Cocciaretto??Garcia… -