Gazzetta_it : #Marcelo proposto alla Lazio: il brasiliano come risposta al colpo Dybala? - sportli26181512 : #Lazio, colpo #Vecino: l'ex Inter firma fino al 2025: I biancocelesti si assicurano le prestazioni del centrocampis… - LALAZIOMIA : Lazio, colpo Vecino: l'ex Inter firma fino al 2025 - calciomercatoit : ??La #Lazio batte un colpo: è fatta per #Vecino - LALAZIOMIA : #Lazio #Mercato La Lazio batte un colpo: torna da Sarri dopo otto anni -

ROMA - Biancoceleste in nazionale, adesso biancoceleste anche nel club: Matias Vecino è un nuovo giocatore della. L'ex centrocampista dell' Inter ha trovato un accordo con il club di Lotito fino al 2025 dopo la scadenza del contratto coi nerazzurri, con i quali ha collezionato 104 presenze e 10 gol in ...... larisponde sul mercato con unin entrata di grande esperienza. Maurizio Sarri ©LaPresseGiunge a termine una trattativa per la quale il ds Tare aveva lavorato nelle ultime settimane e ...Sette acquisti l'anno scorso, sette quest'anno: la squadra biancoceleste è l'immagine del suo allenatore. Lotito per soddisfare le richieste del tecnico ha sborsato cinquanta milioni ...È fatta per il passaggio di Matias Vecino alla Lazio a parametro zero. Il centrocampista uruguagio, svincolatosi dall' Inter lo scorso 30 giugno, firmerà un contratto triennale da circa due milioni di ...