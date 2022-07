' La Traviata di Giuseppe Verdi' | questa sera alle 21 20 su Rai3 dall' Arena di Verona

DivulgoConAnsia : RT @RaiTre: Dall'@arenadiverona 'La traviata di Giuseppe Verdi nell'allestimento di Franco #Zeffirelli con la direzione di Marco Armiliato… - MariangelaLaste : RT @RaiTre: Dall'@arenadiverona 'La traviata di Giuseppe Verdi nell'allestimento di Franco #Zeffirelli con la direzione di Marco Armiliato… - RaiTre : Dall'@arenadiverona 'La traviata di Giuseppe Verdi nell'allestimento di Franco #Zeffirelli con la direzione di Marc… - Chicomesol : RT @MusicTvOfficial: Giovedì 28 luglio su @rai3 “La Traviata” di Giuseppe Verdi per il ciclo di appuntamenti LA GRANDE OPERA ALL’ARENA DI V… - MusicTvOfficial : Giovedì 28 luglio su @rai3 “La Traviata” di Giuseppe Verdi per il ciclo di appuntamenti LA GRANDE OPERA ALL’ARENA D… -

Dopo Georges Bizet e la "Carmen",Verdi: prosegue con "La" " in onda giovedì 28 luglio alle 21.20 su Rai 3 " il ciclo di Rai Cultura "La Grande Opera all'Arena di Verona", con la partecipazione straordinaria di Luca ...Dopo il successo di Carmen di Georges Bizet, torna su Rai3 La Grande Opera all'Arena di Verona . Stasera 28 luglio alle 21,20 infatti andrà in scena LadiVerdi, grande appuntamento per chi ama la musica lirica. Si tratta dell 'ultima produzione di Franco Zeffirelli , che ne curò regia e scene prima della sua scomparsa nel giugno ...“La traviata” è proposta nell’allestimento che fu l’ultimo firmato all’Arena da Franco Zeffirelli, autore anche delle scene.Questa sera, giovedì 28 luglio, andrà in onda su Rai3 il secondo appuntamento con La Grande Opera all’Arena di Verona con Luca Zingaretti: ...