Gino D'Acampo, lo chef napoletano rifiuta un té con la regina Elisabetta: 'Colpa dei panini al cetriolo' (Di giovedì 28 luglio 2022) 'Pronto, è la regina ? La ringrazio per l'invito, ma devo declinare: i panini al cetriolo non li mangerò'. Ok, forse non è andata proprio così, ma il racconto dello chef Gino D'Acampo si avvicina ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022) 'Pronto, è la? La ringrazio per l'invito, ma devo declinare: ialnon li mangerò'. Ok, forse non è andata proprio così, ma il racconto delloD'si avvicina ...

colorsoffeeling : @heavydjrtysovl Mitico Gino D'Acampo ???? - Stapes1x : Move over Gino D'Acampo, Davide Sanclimenti is here. #LoveIslandUK - BigNate237 : Gino D’acampo younger una - LittleHoge : Move over Gino D'Acampo #LoveIsland - heyitsrowenajay : Ok Gino D'Acampo. #LoveIsland -