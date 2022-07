Fedez torna in ospedale prima di partire per le vacanze: “Visita di controllo” (Di giovedì 28 luglio 2022) Fedez torna in ospedale, ma i fan possono stare tranquilli. Il rapper è semplicemente andato alla Visita di controllo dopo l’intervento subìto 4 mesi fa per asportare il tumore al pancreas. È lui stesso nelle Instagram story a far sapere che è andato tutto per il meglio: “Visita di controllo prima delle vacanze andata. Per sempre grato a tutto lo staff del reparto ‘pancreas’ del professor Falconi”. Ora dunque per l’artista è tempo di andare in vacanza con il cuore più leggero, sapendo che tutto sta procedendo per il meglio dopo la grande paura dei mesi scorsi. Davanti a sé Fedez ha, oltre a un po’ di riposo in famiglia, anche la prospettiva di una nuova casa nella quale trasferirsi prossimamente. Nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022)in, ma i fan possono stare tranquilli. Il rapper è semplicemente andato alladidopo l’intervento subìto 4 mesi fa per asportare il tumore al pancreas. È lui stesso nelle Instagram story a far sapere che è andato tutto per il meglio: “didelleandata. Per sempre grato a tutto lo staff del reparto ‘pancreas’ del professor Falconi”. Ora dunque per l’artista è tempo di andare in vacanza con il cuore più leggero, sapendo che tutto sta procedendo per il meglio dopo la grande paura dei mesi scorsi. Davanti a séha, oltre a un po’ di riposo in famiglia, anche la prospettiva di una nuova casa nella quale trasferirsi prossimamente. Nella ...

