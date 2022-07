F1, Hamilton ringrazia Vettel: “Onore averti come avversario, ancora di più chiamarti amico” (Di giovedì 28 luglio 2022) Sebastian Vettel ha annunciato l’addio alla Formula 1 al termine della stagione, Lewis Hamilton gli ha dedicato qualche parola sui social: “E’ stato un Onore averti stato un Onore definirti un avversario e un Onore ancora più grande chiamarti amico. Stai lasciando questo sport meglio di come lo hai trovato che è sempre l’obiettivo. Non ho dubbi che qualsiasi cosa ti verrà dopo saràeccitante, significativo e gratificante. Ti voglio bene, amico”. Dedica accompagnava da una foto che li ritrae insieme. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Sebastianha annunciato l’addio alla Formula 1 al termine della stagione, Lewisgli ha dedicato qualche parola sui social: “E’ stato unstato undefinirti une unpiù grande. Stai lasciando questo sport meglio dilo hai trovato che è sempre l’obiettivo. Non ho dubbi che qualsiasi cosa ti verrà dopo saràeccitante, significativo e gratificante. Ti voglio bene,”. Dedica accompagnava da una foto che li ritrae insieme. SportFace.

