Elezioni, la soluzione migliore e più credibile è che ogni partito vada per conto suo (Di giovedì 28 luglio 2022) Le Elezioni più pazze del mondo ma anche le più importanti. Partiamo da chi ha fatto cadere il governo Draghi: i reduci dei 5Stelle, o meglio Giuseppe Conte. Il sig. Nessuno che da quando è stato a Palazzo Chigi si è montato un pochino la testa. E’ riuscito a far esplodere il Movimento in tante piccole stelle cadenti. E’ riuscito a far diventare persino Di Maio un novello statista. E come se non bastasse il piccolo Luigi ha pure creato un nuovo partito. Non vedevamo l’ora. E ad aiutarlo si è messo addirittura il sindaco di Milano. Solo a pensarlo qualche mese fa era pura fantapolitica. Ma le vie di Palazzo Chigi sono infinite. L’avvocato del Cremlino ora rischia anche di perdere il simbolo del Movimento se continuerà ad insistere sulle deroghe ai due mandati. Potrebbe finire con un grande vaffa di Grillo a Conte. In tutto questo lo psicodramma dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Lepiù pazze del mondo ma anche le più importanti. Partiamo da chi ha fatto cadere il governo Draghi: i reduci dei 5Stelle, o meglio Giuseppe Conte. Il sig. Nessuno che da quando è stato a Palazzo Chigi si è montato un pochino la testa. E’ riuscito a far esplodere il Movimento in tante piccole stelle cadenti. E’ riuscito a far diventare persino Di Maio un novello statista. E come se non bastasse il piccolo Luigi ha pure creato un nuovo. Non vedevamo l’ora. E ad aiutarlo si è messo addirittura il sindaco di Milano. Solo a pensarlo qualche mese fa era pura fantapolitica. Ma le vie di Palazzo Chigi sono infinite. L’avvocato del Cremlino ora rischia anche di perdere il simbolo del Movimento se continuerà ad insistere sulle deroghe ai due mandati. Potrebbe finire con un grande vaffa di Grillo a Conte. In tutto questo lo psicodramma dei ...

nandocrisafi2 : RT @ilfattoblog: Elezioni, la soluzione migliore e più credibile è che ogni partito vada per conto suo - ilfattoblog : Elezioni, la soluzione migliore e più credibile è che ogni partito vada per conto suo - MaxCi65 : @sanfi25 le mie elezioni sono già andate. Ora sto mettendo in atto la soluzione?? - sanfi25 : @MaxCi65 Guardi le sottigliezze, una soluzione dopo le elezioni si trova sempre - Stefano88271674 : @MattGarau @CarloCalenda @matteorenzi Infatti, la soluzione sarebbe semplice: PD+sxsx+chi vogliono loro (con il pro… -