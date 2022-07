De Ligt: «Scelsi la Juve per Sarri, ma rimase solo un anno» (Di giovedì 28 luglio 2022) “Scelsi di andare alla Juve con l’idea di giocare un calcio più offensivo perché l’allenatore era Sarri: ha una grande reputazione per ciò che ha fatto con Napoli e Chelsea e pensavo di avere uno stile più simile all’Ajax. Purtroppo dopo un anno è andato via”. Lo ha detto l’ex difensore della Juventus Matthijs De Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 28 luglio 2022) “di andare allacon l’idea di giocare un calcio più offensivo perché l’allenatore era: ha una grande reputazione per ciò che ha fatto con Napoli e Chelsea e pensavo di avere uno stile più simile all’Ajax. Purtroppo dopo unè andato via”. Lo ha detto l’ex difensore dellantus Matthijs De Calcio e Finanza.

