De Benedetti non può darci lezioni di democrazia

"Un cittadino svizzero domiciliato a St. Moritz, peraltro già finito in carcere, cita un anonimo americano anonimo e ottiene gratuitamente una paginata del Corriere della Sera. Il tutto per dire che all'estero non vogliono che l'Italia sia governata dal centrodestra…" Il podcast di Alessandro Sallusti del 28 luglio 2022

