Calciomercato Lazio: è fatta per Vecino (Di giovedì 28 luglio 2022) Calciomercato Lazio: tutto fatto tra i biancocelesti e Matias Vecino. L'uruguaiano firmerà un triennale a 1.9 milioni l'anno Sembra essere tutto fatto tra la Lazio e Matias Vecino. Ad annunciarlo è stato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter. Il centrocampista uruguaiano avrebbe firmato con i biancocelesti un contratto triennale, con opzione per il quarto anno, da 1,9 milioni a stagione. Ancora da decidere la data delle visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

