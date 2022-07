Calciomercato Juventus | c’è un grosso problema | non si può risolvere

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 28 luglio 2022) A fine luglio non tutti sono soddisfatti del mercato fatto dalla; andiamo a vedere il motivo di questa critica ai bianconeri. Il mercato è ancora lungo ma la nuova stagione è alle porte; la nuova Serie A, infatti, sta per iniziare è laha tutta l’intenzione di non ripetere quanto fatto lo scorso anno. L’obiettivo è piuttosto chiaro: tornare a dominare il massimo campionato italiano. Proprio per questo sono già arrivati, alla corte di Allegri, Di Maria, Pogba e Bremer; tre acquisti che hanno, ovviamente, riacceso l’entusiasmo della gente anche se per alcuni i problemi della passata stagione non sono ancora stati risolti. LaPresseCome detto, non tutti sono (stranamente) soddisfatti del mercato della; alcuni, infatti, ritenevano che la rosa avesse bisogno diprima alcune priorità come ...