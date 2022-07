Calciomercato Inter, Sanchez può partire: una squadra di Ligue 1 su di lui (Di giovedì 28 luglio 2022) Il futuro di Alexis Sanchez è uno dei più incerti in casa Inter, i rapporti con la dirigenza nerazzurra sembrano ormai essersi deteriorati definitivamente, rendendo la sua permanenza a Milano sempre più improbabile. Dall’inizio della sessione estiva di Calciomercato, infatti, il ds Beppe Marotta sta cercando di trovare una via d’uscita a questa situazione e nelle ultime ore, come riporta il quotidiano francese “La Provence“, sembrerebbe che il Marsiglia abbia messo gli occhi sul cileno. Calciomercato Sanchez Marsiglia Il club francese, però, prima di presentare un’offerta ufficiale deve necessariamente liberare almeno un posto nel reparto offensivo, inoltre l’elevato stipendio dell’attaccante non aiuta l’operazione. Per molto tempo si è parlato di una possibile rescissione consensuale, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 28 luglio 2022) Il futuro di Alexisè uno dei più incerti in casa, i rapporti con la dirigenza nerazzurra sembrano ormai essersi deteriorati definitivamente, rendendo la sua permanenza a Milano sempre più improbabile. Dall’inizio della sessione estiva di, infatti, il ds Beppe Marotta sta cercando di trovare una via d’uscita a questa situazione e nelle ultime ore, come riporta il quotidiano francese “La Provence“, sembrerebbe che il Marsiglia abbia messo gli occhi sul cileno.Marsiglia Il club francese, però, prima di presentare un’offerta ufficiale deve necessariamente liberare almeno un posto nel reparto offensivo, inoltre l’elevato stipendio dell’attaccante non aiuta l’operazione. Per molto tempo si è parlato di una possibile rescissione consensuale, ...

