Barcellona | Pjanic ha convinto Xavi e potrebbe restare in blaugrana

(Di giovedì 28 luglio 2022) Il futuro di Miralemè tutto da scoprire, ma il centrocampista bosniaco sembra avere messo in netta difficoltà il, che ora non è più sicuro di cederlo. Secondo quanto riporta Marca citando fonti interne al club, infatti, le prestazioni dell’ex Juventus hanno colpito, che lo scorso anno non ha avuto la possibilità di valutarlo direttamente. Per questo, il tecnico spagnolo ha optato per avere il classe ’90 nella tournée statunitense, ricavandone sensazioni positive, fino agli elogi pubblici dopo la partita proprio contro la Juventus. Da “scarto”, quindi,essersi creato la possibilità diin Catalogna: le valutazioni sono in corso. SportFace.