Anna Pettinelli finalmente dice la sua su Rudy Zerbi: “Non lo sopporto” (Di giovedì 28 luglio 2022) Anna Pettinelli dopo tre edizioni è fuori da Amici, come pure l’altro volto del suo team, Veronica Peparini, al talent show di Maria De Filippi al loro posto, come ‘prof.’, torneranno Arisa ed Emanuel Lo. La Pettinelli non dice nulla sull’addio al programma, non spiega le motivazioni che hanno portato alla ‘separazione’. Ma su Zerbi è chiarissima: non lo sopporta. “Non sono diplomatica, dico cose scomode. Ho perso lavori per questo motivo. Ora vuoi chiedermi di Zerbi? La gente mi chiede se davvero tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare. Altro che scaramuccia. Tu lo sai che è vero. Verissimo. Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre”, confessa Anna. Poi aggiunge: “Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. Siamo proprio lontani ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)dopo tre edizioni è fuori da Amici, come pure l’altro volto del suo team, Veronica Peparini, al talent show di Maria De Filippi al loro posto, come ‘prof.’, torneranno Arisa ed Emanuel Lo. Lanonnulla sull’addio al programma, non spiega le motivazioni che hanno portato alla ‘separazione’. Ma suè chiarissima: non lo sopporta. “Non sono diplomatica, dico cose scomode. Ho perso lavori per questo motivo. Ora vuoi chiedermi di? La gente mi chiede se davvero tra me ec’è tutto questo litigare. Altro che scaramuccia. Tu lo sai che è vero. Verissimo. Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre”, confessa. Poi aggiunge: “Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. Siamo proprio lontani ...

trash_italiano : Svelati i prof di #Amici22: CANTO - Rudy Zerbi - Lorella Cuccarini - Arisa BALLO - Alessandra Celentano - Raimond… - trash_italiano : ?? Anna Pettinelli lascia Amici di Maria De Filippi: al suo posto Arisa. [TvBlog] - heyyimchiaa : Per un secondo ho scambiato la mamma per Anna Pettinelli ?? - infoitcultura : Anna Pettinelli, i litigi con Rudy Zerbi non erano uno scherzo - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: ?? Anna Pettinelli lascia Amici di Maria De Filippi: al suo posto Arisa. [TvBlog] -