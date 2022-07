Vertice del Centrodestra, Meloni mette ko Berlusconi e Salvini (Di mercoledì 27 luglio 2022) Se ne dovrà fare una ragione Giorgia Meloni ma i nodi della leadership del Centrodestra e della spartizione dei collegi non verranno sciolti tanto presto. Certo sono stati fatti passi avanti – anche evidenti – ma formalmente la partita è ancora aperta perché il Vertice si è limitato a delineare le regole generali del gioco. Dal Vertice del Centrodestra arriva solo un accordicchio Il candidato premier, infatti, sarà indicato dal partito che prenderà più voti e questa è la soluzione caldeggiata da Fratelli d’Italia nonché quella già sancita dagli accordi del 2018. Nel corso del summit è stato deciso anche che ogni partito concorrerà alle politiche con il proprio simbolo e indicando anche il capo politico, una soluzione che permetterebbe ai tre leader di ‘pesare’ la forza del proprio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Se ne dovrà fare una ragione Giorgiama i nodi della leadership dele della spartizione dei collegi non verranno sciolti tanto presto. Certo sono stati fatti passi avanti – anche evidenti – ma formalmente la partita è ancora aperta perché ilsi è limitato a delineare le regole generali del gioco. Daldelarriva solo un accordicchio Il candidato premier, infatti, sarà indicato dal partito che prenderà più voti e questa è la soluzione caldeggiata da Fratelli d’Italia nonché quella già sancita dagli accordi del 2018. Nel corso del summit è stato deciso anche che ogni partito concorrerà alle politiche con il proprio simbolo e indicando anche il capo politico, una soluzione che perrebbe ai tre leader di ‘pesare’ la forza del proprio ...

