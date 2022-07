Toro | lite furibonda tra Juric e il ds Vagnati

(Di mercoledì 27 luglio 2022)a Waidring dove il Torino ha stabilito il suo quartier generale del ritiro in Austria. Un telefonino ha ripreso l’acceso confronto tra il direttore sportivo granatae l’allenatorefuori dall’albergo che ospita la squadra: il problema è un mercato che non decolla. Tra i due sono volate parole grosse e veri e propri insulti, a testimonianza di una situazione per nulla tranquilla in casa. “Non sai lavorare, sei un imbecille”, l’accusa del tecnico croato. “Non sei nessuno”, “Abbi rispetto fenomeno del ca***”, ha ribattuto il braccio destro di Cairo. Si è anche sfiorata la rissa, evitata grazie all’intervento del team manager Pellegri. F.Man.

