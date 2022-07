Rúrik Gíslason scommette sugli accessori per capelli no gender

Leggi su amica

(Di mercoledì 27 luglio 2022), vichingo moderno, con la Spandana creata assieme a Invisibobble. Potrebbe aggiudicarsi il titolo di collaborazione beauty più hot dell’anno, quella tra Invisibobble e. Con polpacci muscolosi, addominali scolpiti e chioma da vichingo, l’ex calciatore islandese posa per la campagna dei suoi nuovi elastici per, suscitando l’invidia di uomini e donne. Eletto a furor di popolo tra i giocatori più sexy del mondo (secondo alcuni anche meglio di David Beckham),non si è prestato al business della bellezza per narcisismo. La sua è più una missione. Sostiene di essere stato criticato, in passato, per i suoilunghi e oggi vuole aiutare tutti gli uomini a mostrarsi apertamente per quello che sono. «Tutti dovrebbero ...