Pagelle Milan-Wolfsberger 5-0 | voti | tabellino e marcatori amichevole 2022

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ledi5-0 con iai protagonisti e ildel matchdel precampionatodei rossoneri. A Klagenfurt i ragazzi di Pioli non fanno fatica a battere nettamente gli austriaci: un gol a testa per Leao e Rebic nel primo tempo, Messias, Adli (protagonista assoluto) e Gabbia nella ripresa per una rotonda vittoria. Di seguito ecco ledella sfida odierna.(4-2-3-1): Maignan 6 (16’st Mirante 6.5); Calabria 6 (16’st Florenzi 6.5), Kalulu 7 (32’st Coubis 6), Tomori 6.5 (16’st Gabbia 7), Hernández 7 (16’st Ballo-Touré 6.5); Bennacer 5.5 (16’st Bakayoko 6), Kruni? 5.5 (16’st Tonali 5.5); Saelemaekers 5.5 (32’st Gala 6), Adli 7.5 (16’st Díaz 5.5), Leão 7 (1’st Messias 7); Rebi? 6.5 ...

39' | Lancio pazzesco di Calabria per Leao a tagliare tutto il campo. Grandissimo primo controllo del portoghese, tocco col mancino a portarsela avanti e pallonetto al portiere in ...