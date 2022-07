‘Non chiudete quel convento’. A Giugliano il sindaco scrive al Papa (Di mercoledì 27 luglio 2022) I francescani dell’Ordine dei frati minori hanno deciso di andare via, dopo 400 anni, dal convento di Giugliano in Campania, ma il sindaco non ci sta e scrive al Papa. Nicola Pirozzi, primo cittadino di Giugliano, ha inviato oggi una lettera a Papa Francesco ricordando che “un’intera parte della mia citta’ e’ cresciuta, ha vissuto e vive all’ombra di quel monastero ed ha sempre trovato li’ ristoro spirituale ed umano”. “La mia – prosegue il sindaco – e’ una terra martoriata, asfissiata dal problema ambientale (la cosiddetta Terra dei fuochi) e dalla crisi di valori che colpisce quei luoghi dove la criminalita’ coinvolge soprattutto le nuove generazioni. In questo contesto il monastero ed i frati sono sempre stati un punto di riferimento soprattutto per ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 luglio 2022) I francescani dell’Ordine dei frati minori hanno deciso di andare via, dopo 400 anni, dal convento diin Campania, ma ilnon ci sta eal. Nicola Pirozzi, primo cittadino di, ha inviato oggi una lettera aFrancesco ricordando che “un’intera parte della mia citta’ e’ cresciuta, ha vissuto e vive all’ombra dimonastero ed ha sempre trovato li’ ristoro spirituale ed umano”. “La mia – prosegue il– e’ una terra martoriata, asfissiata dal problema ambientale (la cosiddetta Terra dei fuochi) e dalla crisi di valori che colpisce quei luoghi dove la criminalita’ coinvolge soprattutto le nuove generazioni. In questo contesto il monastero ed i frati sono sempre stati un punto di riferimento soprattutto per ...

