Nessun attacco hacker all'Agenzia delle Entrate, Lockbit ha scambiato le aziende (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non sono stati sottratti all'Agenzia delle Entrate i dati oggetto del conto alla rovescia cui Lockbit 3.0 ha dato inizio due giorni fa. Ripercorriamo brevemente la faccenda: 78 GB di dati rubati e attribuiti all'Agenzia delle Entrate da Lockbit 3.0 verranno pubblicati il 1° agosto. Una volta trapelata la notizia – con il gruppo hacker che ha chiarito, sul suo data leak site, come la vittima fosse proprio l'agenzia fiscale della pubblica amministrazione, la notizia si è diffusa a macchia d'olio e il monitoraggio della situazione è cominciato. L'attacco hacker Agenzia delle Entrate, però, si è rivelato essere frutto di uno scambio di aziende.

