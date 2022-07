Messias: «Adli grande giocatore, io voglio fare meglio dell’anno scorso» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Junior Messias, autore di un gol nella vittoria di questa sera contro il Wolfsberger, ha parlato nel post-partita: le sue parole Junior Messias ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Wolfsberger-Milan. Le sue parole: SCORSA STAGIONE: «Sono contento, vincere il campionato ha un sapore diverso». CHAMPIONS: «L’anno scorso abbiamo fatto un grande girone, non era facile. Quest’anno bisogna fare meglio». Adli E ORIGI: «Loro si sono integrati subito, Adli è un grande giocatore e si è visto in campo. Siamo un gruppo unito.» OBIETTIVI: «Di squadra continuare a vincere. Personale sicuramente di fare meglio dell’anno ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Junior, autore di un gol nella vittoria di questa sera contro il Wolfsberger, ha parlato nel post-partita: le sue parole Juniorha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Wolfsberger-Milan. Le sue parole: SCORSA STAGIONE: «Sono contento, vincere il campionato ha un sapore diverso». CHAMPIONS: «L’annoabbiamo fatto ungirone, non era facile. Quest’anno bisogna».E ORIGI: «Loro si sono integrati subito,è une si è visto in campo. Siamo un gruppo unito.» OBIETTIVI: «Di squadra continuare a vincere. Personale sicuramente di...

tvdellosport : ???? IL MILAN DILAGA Alle reti di Leao e Rebic nel primo tempo, si aggiungono quelle di Messias, Adli e Gabbia. Wol… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: #Messias loda #Adli nel post-partita, poi svela gli obiettivi personali per la prossima stagione - Bertolca10 : Torna a vincere il Milan in amichevole contro il Wolfsberger: manita con la prima rete stagionale di Leao, Messias… - RadioRossonera : #Messias loda #Adli nel post-partita, poi svela gli obiettivi personali per la prossima stagione - diablodebano : @Zoroback_023 Messias in mezzo ai forti però andrei piano , non circondato da vinicius , Raiphina neymar e mbappe ,… -