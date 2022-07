Luisa Spagnoli | la campagna Autunno-Inverno 2022 23

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 27 luglio 2022) An empowering statement dall’allure internazionale. Una dichiarazione d’amore per le donne firmata. Un manifesto che fa breccia al primo sguardo grazie ad un lessico composto da immagini, istantanee nelle quali emerge nitida la risolutezza di una femminilità decisa che parla anche attraverso i vestiti. Donne che guardano dritte in camera, che fanno community, che si sostengono e si accompagnano dritte verso i loro obiettivi. Protagonisti insieme a loro, i look della collezione FW 22. Un utilizzo sapiente dei colori primari, una palette a tinte sature tra il rosso cherry e il giallo mais, il verde prato e il viola, per total look che non passano mai in sordina. C’è lei, la maglieria: chunky, i cui filati spessi sono finemente tricottati come esige il made in Italy per cardigan, bomber, maxi sciarpe e addirittura pochette, alternata alla ...