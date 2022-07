L’Attore Comico Siani Parla del Rapporto con La Scuola: non Amavo Studiare (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’Attore Comico Alessandro Siani Parla della sua adolescenza e del suo Rapporto con la Scuola. “Da ragazzino ero già un Comico nella mia classe, non quello che faceva le imitazioni ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 27 luglio 2022)Alessandrodella sua adolescenza e del suocon la. “Da ragazzino ero già unnella mia classe, non quello che faceva le imitazioni ...

AlbertoSomma4 : RT @AlbertoSomma4: E da qui, oltre che non interessargli nulla, capiamo come sia stata imbastita una messa in scena e con un copione scritt… - AlbertoSomma4 : E da qui, oltre che non interessargli nulla, capiamo come sia stata imbastita una messa in scena e con un copione s… - gattonero : @marcomassarotto @madforfree Aspetta però, non puoi ignorare il fatto che Zelensky di lavoro facesse il comico e l'… - BollitaRana : Beh, di mestiere fa l'attore comico. - sportli26181512 : Alessandro Siani: 'Maradona aveva paura di deludere la gente, un gigante per noi napoletani': L'attore comico Aless… -