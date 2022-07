La Corte dei Conti Ue demolisce il piano della Commissione per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il RePowerEU, il piano della Commissione Ue per ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi, diversificare l’approvvigionamento energetico a livello dell’Ue e accelerare la transizione verde, potrebbe dover affrontare notevoli difficoltà pratiche. È l’avvertimento della Corte dei Conti europea in un parere pubblicato martedì. La riuscita del piano dipende dall’attuazione di azioni complementari a tutti i livelli e dalla disponibilità di finanziamenti per circa 200 miliardi. La Corte evidenzia una serie di incongruenze: RePowerEU è incentrato sull’Ue nel suo complesso, mentre la Recovery and resilience facility – cuore del Recovery plan – va attuata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il RePowerEU, ilUe perrapidamente ladai, diversificare l’approvvigionamento energetico a livello dell’Ue e accelerare la transizione verde, potrebbe dover affrontare notevoli difficoltà pratiche. È l’avvertimentodeieuropea in un parere pubblicato martedì. La riuscita deldipende dall’attuazione di azioni complementari a tutti i livelli e dalla disponibilità di finanziamenti per circa 200 miliardi. Laevidenzia una serie di incongruenze: RePowerEU è incentrato sull’Ue nel suo complesso, mentre la Recovery and resilience facility – cuore del Recovery plan – va attuata ...

Agenzia_Ansa : Sostanziale bocciatura della Corte dei conti Ue nei confronti del piano REPowerEU presentato a metà maggio dalla Co… - GuidoDeMartini : ???? COME CON ALFIE EVANS: I giudici decidono di staccare la spina a un 12enne in coma CONTRO la volontà dei genitori… - amnestyitalia : #BuoneNotizie L'8 luglio la Corte europea dei diritti umani ha condannato la #Grecia a risarcire i sopravvissuti e… - Llukas79 : RT @Lidia_Undiemi: Comunque, attendo che si pronunci la Corte Costituzionale sulla privazione dei diritti fondamentali negli ultimi due ann… - InforGiovani : Se sei laureato non perderti il #concorso per inserimenti lavorativi negli uffici centrali e territoriali della C… -