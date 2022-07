Juve, Vlahovic: «Obiettivi? Preferisco quelli di squadra. Voglio 30 gol e Scudetto» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: ALMENO 30 GOL – «Ho letto che negli ultimi dieci-dodici anni il capocannoniere non ha mai vinto lo Scudetto, però c’è sempre una prima volta, no? Gli Obiettivi di squadra vengono prima di quelli personali, è più importante che la Juve vinca, ma se faccio 30 gol e diventiamo campioni d’Italia per me va benissimo così». PERCHE’ LA Juve – «Non è stata una scelta difficile perché la Juve è una società gloriosa, molto vicina al mio modo di lavorare: combattere, non mollare mai ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dusan, attaccante della, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport Dusan, attaccante della, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: ALMENO 30 GOL – «Ho letto che negli ultimi dieci-dodici anni il capocannoniere non ha mai vinto lo, però c’è sempre una prima volta, no? Glidivengono prima dipersonali, è più importante che lavinca, ma se faccio 30 gol e diventiamo campioni d’Italia per me va benissimo così». PERCHE’ LA– «Non è stata una scelta difficile perché laè una società gloriosa, molto vicina al mio modo di lavorare: combattere, non mollare mai ...

