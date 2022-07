(Di mercoledì 27 luglio 2022) Nell’ultima puntata del podcast All About Elite (in onda sul canale Twitch di Open Wrestling Tv ogni giovedì sera alle 18.30) alcuni commentatori nella chat insistevano sul fatto che ben presto Jade Cargill arriverà al record di Goldberg. Dunque potrebbe avere una streak di vittorie pari al 173-0 di WCW memoria. Non credo sia così semplice raggiungere un risultato del genere. È un’altra stagione, si fanno meno show, talvolta i wrestler non combattono neppure, e Jade dovrebbe attendere almeno 2/3 anni prima di arrivare alla sommità di quella streak. Penso piuttosto che più stia andando avanti il suo regno TBS e più si stia perdendo quell’aura di originalità, interesse, forza e potenza che la campionessa stava dimostrando fino a poco tempo fa. Aver diluito anche con lei il tenore delle sue storyline, averle dato una stable e averle cambiato il manager (seppur col bravissimo ...

Zona_Wrestling : Il titolo TBS sta chiamando -

The Shield Of Wrestling

Nell ultimo decennio c è stata una specie di corsa a produrre qualsiasipossibile e ...a una fusione anch essa realizzata a suon di debito ha fermato le produzioni di canali come Tnt e. ...Tra debutti, match al cardiopalma e cambi di, inizia un'estate rovente per la Compagnia di ...Championship : Jade Cargill (C) batte Anna Jay Continua il regno di campionessa di Jade Cargill, ... Fyter Fest: annunciato un Trios Match Nell’ultima puntata del podcast All About Elite (in onda sul canale Twitch di Open Wrestling Tv ogni giovedì sera alle 18.30) alcuni commentatori nella chat insistevano sul fatto che ben presto Jade C ...Quando Jade Cargill ha iniziato a collezionare sempre più vittorie, cosa che l’ha portata anche ad arrivare ad un record importante in AEW, e dopo aver vinto anche il titolo TBS, iniziavamo tutti a ch ...