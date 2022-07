Gas russo, Gazprom riduce forniture con Nord Stream (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Gazprom ha diminuito il volume delle forniture di gas russo attraverso il gasdotto Nord Stream 1 a partire da oggi. Il capo dell’Agenzia federale tedesca delle reti, Klaus Mueller, ha ribadito su Deutschlandfunk, che al momento si conferma la riduzione preannunciata. “Vedremo nel corso della giornata se rimarrà così”. I dati registrati nei due punti di connessione a Lubmin, nella regione tedesca del Meclemburgo-Pomerania Occidentale, indicano che tra le 8:00 e le 9:00 sono arrivati ??più di 17 milioni di kilowattora, mentre tra le 6:00 e le 7:00 erano arrivati ??più di 27 milioni di kilowattora. Il volume delle consegne dovrebbe continuare a diminuire. Il sito web di Nord Stream 1 ha preannunciato l’arrivo di circa 14 milioni di kilowattora per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) –ha diminuito il volume delledi gasattraverso il gasdotto1 a partire da oggi. Il capo dell’Agenzia federale tedesca delle reti, Klaus Mueller, ha ribadito su Deutschlandfunk, che al momento si conferma la riduzione preannunciata. “Vedremo nel corso della giornata se rimarrà così”. I dati registrati nei due punti di connessione a Lubmin, nella regione tedesca del Meclemburgo-Pomerania Occidentale, indicano che tra le 8:00 e le 9:00 sono arrivati ??più di 17 milioni di kilowattora, mentre tra le 6:00 e le 7:00 erano arrivati ??più di 27 milioni di kilowattora. Il volume delle consegne dovrebbe continuare a diminuire. Il sito web di1 ha preannunciato l’arrivo di circa 14 milioni di kilowattora per il ...

NicolaPorro : Il gas russo, il mercato 'spot', il prezzo che schizza: di chi è la colpa? ?? - fattoquotidiano : Gas russo: i timori di scarsi approvvigionamenti provocano timori in vista dell’inverno, ecco cosa accade - reportrai3 : ??Da quando la guerra è iniziata, l’Ucraina sta vivendo un assurdo paradosso. Sopra alla terra cadono le bombe russe… - cpetacci : RT @cristalaltea: La Russia non è il ns nemico! Rivogliamo il gas Russo a prezzo equo avuto fino all'inizio della follia del??sanzionatore… - giusepp_gricola : RT @evamarghe: Il ministro Cingolani ha comunicato che a oggi siamo indipendenti dal gas russo per il 70% entro la fine anno la indipendenz… -