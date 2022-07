Elezioni 2022, quanto pesa il crolla della fiducia dei consumatori (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – La fiducia dei consumatori italiani crolla al livello minimo da maggio 2020, quando il lockdown per la pandemia Covid aveva paralizzato il Paese. I dati forniti oggi dall’Istat segnalano un fattore che anche la campagna elettorale appena iniziata non può trascurare. Riguarda anche le imprese ma è significativo che il peggioramento più consistente sia legato alla riduzione del potere d’acquisto e alle conseguenze dirette dell’aumento dell’inflazione sulla vita quotidiana. A luglio 2022 si stima una diminuzione sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 98,3 a 94,8) sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 113,4 a 110,8). Tutte le componenti dell’indice di fiducia dei consumatori ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Ladeiitalianial livello minimo da maggio 2020, quando il lockdown per la pandemia Covid aveva paralizzato il Paese. I dati forniti oggi dall’Istat segnalano un fattore che anche la campagna elettorale appena iniziata non può trascurare. Riguarda anche le imprese ma è significativo che il peggioramento più consistente sia legato alla riduzione del potere d’acquisto e alle conseguenze dirette dell’aumento dell’inflazione sulla vita quotidiana. A lugliosi stima una diminuzione sia dell’indice del clima didei(da 98,3 a 94,8) sia dell’indice composito del clima didelle imprese (da 113,4 a 110,8). Tutte le componenti dell’indice didei...

christianrocca : Campato in aria Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi… - ItaliaViva : Elezioni 2022, @Michele_Anzaldi: 'M5s, Lega e Fi hanno dato una mano alla Russia' - Agenzia_Ansa : Il segretario del Pd Enrico Letta, il leader di Ipf e ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Milano Be… - telodogratis : Elezioni, il sondaggista: “Calenda premier? Posizione di bandiera per avere più voti” - ItalyInMCR : Il 25 Settembre si terranno le elezioni politiche. In alternativa al voto per corrispondenza, i cittadini AIRE poss… -