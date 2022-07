“È giusto che lo sappiate”. UeD: Ida Platano e Gemma Galgani, la scoperta sulle dame (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nuovi pesanti retroscena sul conto di Gemma Galgani e Ida Platano. Non manca molto all’inizio di Uomini e Donne, che ripartirà dal prossimo mese di settembre. E ci sono già affermazioni molto forti nei loro confronti, ancora prima di ritornare a fiondarsi nel dating show di Maria De Filippi. A parlare sono state due persone che hanno potuto osservarle da vicino e quindi sono arrivate a questa netta conclusione. Conclusione che ha comunque travolto anche altri cavalieri del programma. C’è grande curiosità nel capire quali tipi di conoscenze potrebbero fare Gemma Galgani e Ida Platano nella prossima edizione di Uomini e Donne. Ma per ora c’è spazio solamente ad accuse dure nei loro riguardi. A proposito di Ida, nelle scorse ore si è infuriata sui social: “Voglio dire a quelli che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nuovi pesanti retroscena sul conto die Ida. Non manca molto all’inizio di Uomini e Donne, che ripartirà dal prossimo mese di settembre. E ci sono già affermazioni molto forti nei loro confronti, ancora prima di ritornare a fiondarsi nel dating show di Maria De Filippi. A parlare sono state due persone che hanno potuto osservarle da vicino e quindi sono arrivate a questa netta conclusione. Conclusione che ha comunque travolto anche altri cavalieri del programma. C’è grande curiosità nel capire quali tipi di conoscenze potrebbero faree Idanella prossima edizione di Uomini e Donne. Ma per ora c’è spazio solamente ad accuse dure nei loro riguardi. A proposito di Ida, nelle scorse ore si è infuriata sui social: “Voglio dire a quelli che ...

matteosalvinimi : “Salvini è pieno di Madonne…” Se questo sono le uniche critiche che la sinistra riesce a muovermi, è la conferma ch… - ricpuglisi : È giusto che i liberali si mettano a pelle di leone per aiutare Roberto Speranza sul progetto di tornare a un'egemo… - diegofornero : Sono d’accordo con Urbano Cairo: non è giusto che lui metta ogni anno 20 milioni nel Torino. Infatti, fossi in lui,… - filoASRpain : @taraabtismo @MarcoLai_23 Si sì sempre soggettivi son d’accordo ma secondo me come messi prime non ci sta nulla giu… - antoniodes85 : @ProfCampagna Non è giusto che il PD parta avvantaggiato con la sua base intorno al 16/18% di ignoranti nazistelli. -