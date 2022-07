Dopo di lui il voto (Di mercoledì 27 luglio 2022) La fine di un governo impossibile ormai da tenere unito, tra contorsioni, illusioni e manovre di chi ne ha fatto parte. Mario Draghi alza le mani. E ora, tra protagonisti e comprimari della crisi, l’Italia va alle urne in una situazione difficilissima. «È caduto il governo?». «Sì ma niente di serio». Sarà anche irriverente citare il vintage «Tre uomini e una gamba» per mettere la parola fine al terremoto dell’estate italiana, ma è indispensabile; solo la commedia degli equivoci ci aiuta a prendere atto con rassegnazione che qui non manca l’amalgama come nel Catania di Angelo Massimino, ma mancano proprio i leader. In un Paese in cui la politica si è ridotta a tattica, affarismo ed «emergenze democratiche» un tanto al chilo, perfino una rockstar della finanza come Mario Draghi non poteva reggere e non ha retto al peso dell’individualismo e del dilettantismo. Doveva essere un re ... Leggi su panorama (Di mercoledì 27 luglio 2022) La fine di un governo impossibile ormai da tenere unito, tra contorsioni, illusioni e manovre di chi ne ha fatto parte. Mario Draghi alza le mani. E ora, tra protagonisti e comprimari della crisi, l’Italia va alle urne in una situazione difficilissima. «È caduto il governo?». «Sì ma niente di serio». Sarà anche irriverente citare il vintage «Tre uomini e una gamba» per mettere la parola fine al terremoto dell’estate italiana, ma è indispensabile; solo la commedia degli equivoci ci aiuta a prendere atto con rassegnazione che qui non manca l’amalgama come nel Catania di Angelo Massimino, ma mancano proprio i leader. In un Paese in cui la politica si è ridotta a tattica, affarismo ed «emergenze democratiche» un tanto al chilo, perfino una rockstar della finanza come Mario Draghi non poteva reggere e non ha retto al peso dell’individualismo e del dilettantismo. Doveva essere un re ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: Daniel #Maldini ha salutato i compagni dopo l'allenamento di oggi. Per lui ora c… - ivanscalfarotto : Pare che Giuseppe Conte abbia detto che se le altre forze politiche vogliono continuare con Draghi, lui non si mett… - fattoquotidiano : La mattina dice “al voto, al voto” e pensa già di tornare al Papeete a fine luglio per iniziare la campagna elettor… - Xyz00127297 : RT @intuslegens: Comunque, per quegli idranti in faccia ai lavoratori, come la mettiamo? La Costituzione dice che Draghi doveva rispettare… - glooit : Dopo di lui il voto leggi su Gloo -