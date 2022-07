Donna uccisa a Catania | indaga la Procura per minorenni

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Una 32enne è statanella sua abitazione nella zona del Castello Ursino a. Secondo quando si è appreso è stata ferita mortalmente con diversi colpi di arma da taglio, in particolare sul collo e sulla schiena. Il suo corpo è stato trovato a terra dalla polizia avvertita da una telefonata al 112. Il delitto sarebbe stato commesso nella tarda serata di ieri e su cuila squadra mobile. Il fascicolo allaperLa polizia è intervenuta nell'abitazione dopo l'allarme lanciato da un familiare della vittima che riteneva potesse essere in pericolo. Sul posto è intervenuto personale medico del 118, ma la, madre di due figli maschi, è deceduta poco dopo. Accertamenti della squadra mobile, coordinati dalladistrettuale di ...

Agenzia_Ansa : Donna uccisa a Catania, fermato il figlio minorenne. Valentina Giunta, 32 anni, sarebbe stata uccisa dal figlio 15e… - repubblica : Catania, donna di 32 anni uccisa in casa a coltellate. Sospettato un minorenne - Corriere : Donna 32enne uccisa a coltellate a Catania: sospettato un minorenne - bizcommunityit : Donna uccisa a Catania, fermato figlio minorenne - Ultima Ora - gazzettaparma : Rapporti in famiglia tesi da tempo, forse omicidio al culmine di una lite -

Pare che i rapporti in famiglia fossero tesi da tempo. Per gli investigatori l'omicidio di Valentina Giunta, 32 anni, sarebbe avvenuto al culmine ...Si tratta di una media di unaogni tre giorni . Più di mille donne dal 2012 al 2020, con una media di 115 donne uccise ogni anno. Un'anomalia che la Scuola Superiore Universitaria ...Sarebbe stato fermato per omicidio il figlio di Valentina Giunta. Il ragazzo di 15 anni avrebbe ucciso sua madre accoltellandola ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...