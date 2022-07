Cassa integrazione, Inps: stop al lavoro con più di 35 gradi. Istruzioni (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le temperature estreme che stiamo vivendo in questo periodo possono aumentare il rischio di infortunio sul lavoro. Per questo motivo, Inps e Inail hanno ricordato in una nota congiunta della possibilità di usufruire della Cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate. Con “temperature elevate” si intendono quelle superiori a 35 gradi centigradi. Nel comunicato stampa di INAIL si legge che “Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della CIGO quando il termometro supera i 35° centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature percepite.” La possibilità di ricorrere alla CIGO per temperature ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le temperature estreme che stiamo vivendo in questo periodo possono aumentare il rischio di infortunio sul. Per questo motivo,e Inail hanno ricordato in una nota congiunta della possibilità di usufruire dellaordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate. Con “temperature elevate” si intendono quelle superiori a 35centi. Nel comunicato stampa di INAIL si legge che “Le imprese potranno chiedere all’il riconoscimento della CIGO quando il termometro supera i 35° centi. Ai fini dell’salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature percepite.” La possibilità di ricorrere alla CIGO per temperature ...

