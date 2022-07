“Basta!”. Francesco Totti, il vaso è colmo: ora è pronto a dare la sua versione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi, l’ex numero dieci della Roma potrebbe presto dare la sua versione dei fatti. A quanto riporta il Corriere infatti Totti non avrebbe affatto gradito l’ultimo rumor rilanciato dal settimanale Chi che, nel numero di oggi, lo dipinge come il solo e unico responsabile della storia. E, cosa peggiore, tira anche in ballo la figlia Chanel. Nel dettaglio il settimanale di Alfonso Signorini scrive: “Mentre, infatti, la Blasi sembra serena e crede al marito, sua figlia più piccola, Isabel, torna a casa felice e dice alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi”. “Ilary, allora, decide di far seguire il marito da un investigatore privato. Vuole vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022)e Ilary Blasi, l’ex numero dieci della Roma potrebbe prestola suadei fatti. A quanto riporta il Corriere infattinon avrebbe affatto gradito l’ultimo rumor rilanciato dal settimanale Chi che, nel numero di oggi, lo dipinge come il solo e unico responsabile della storia. E, cosa peggiore, tira anche in ballo la figlia Chanel. Nel dettaglio il settimanale di Alfonso Signorini scrive: “Mentre, infatti, la Blasi sembra serena e crede al marito, sua figlia più piccola, Isabel, torna a casa felice e dice alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi”. “Ilary, allora, decide di far seguire il marito da un investigatore privato. Vuole vederci chiaro e scopre cheporterebbe la figlia con sé ...

