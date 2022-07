Aula Senato dice no a parità genere in linguaggio ufficiale (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'Aula del Senato respinge l'emendamento della senatrice Maiorino che chiedeva la possibilità di adottare la differenza di genere nella comunicazione istituzionale scritta. La proposta ottiene 152 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'delrespinge l'emendamento della senatrice Maiorino che chiedeva la possibilità di adottare la differenza dinella comunicazione istituzionale scritta. La proposta ottiene 152 ...

