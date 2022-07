Anna Pettinelli rompe il silenzio dopo l' uscita da Amici | dura stoccata ad un prof

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 27 luglio 2022)ha rilasciato un'intervista nel programma di Lorella Cuccarini «Un Caffè con» in cui ha parlato per la prima voltal'da. Come tutti i telespettatori, ormai, sapranno, la donna non farà più parte deiessori della scuola di Canale 5. Ebbene, adesso che il suo contratto non è stato rinnovato, la protagonista ne ha apittato per levarsi qualche sassolino dalla scarpa. In particolar modo,non ha risparmiato qualchead uncon il quale non è mai andata d'accordo, ovvero, Rudy Zerbi. In molti hanno alluso al fatto che il loro astio potesse essere un po' forzato dal contesto televisivo. La, però, ci ha tenuto a smentire questa ...