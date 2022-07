Amazfit T-Rex 2, lo smartwatch per l’estate è più di un’alternativa ai big (Di mercoledì 27 luglio 2022) Design particolare e software finalmente maturo per competere con Apple e Samsung L'Amazfit T-Rex 2 è davvero un bel orologio. Sarò onesto: da amante degli smartwatch, partivo molto prevenuto su un brand che, sin dalla sua nascita, ha puntato tutto sul vendere prodotti economici e dalle funzionalità limitate. La storia è cambiata già con il T-Rex Pro, un discreto orologio da outdoor … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 27 luglio 2022) Design particolare e software finalmente maturo per competere con Apple e Samsung L'T-Rex 2 è davvero un bel orologio. Sarò onesto: da amante degli, partivo molto prevenuto su un brand che, sin dalla sua nascita, ha puntato tutto sul vendere prodotti economici e dalle funzionalità limitate. La storia è cambiata già con il T-Rex Pro, un discreto orologio da outdoor …

paolocosso : Amazfit T-Rex 2 è lo smartwatch per gli sport d'estate #buongiorno #telcoblog #informati #tlc #sistemiufficio… - 1italiano1 : Amazfit T-Rex 2 è lo smartwatch per gli sport d'estate. Nuova versione con design militare e monitoraggio della sal… - ansa_tecnologia : Amazfit T-Rex 2 è lo smartwatch per gli sport d'estate. Nuova versione con design militare e monitoraggio della sal… - glooit : Amazfit T-Rex 2 è lo smartwatch per gli sport d'estate leggi su Gloo - miberia_it : #miSaldi Gli #smartwatch sono anche per l'#estate ?????? L'#AmazfitTRex... a prezzo pazzesco!?? ??I #saldi più freschi… -