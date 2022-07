Addio ad Antonio Casagrande | attore napoletano allievo di Eduardo

(Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di, l’che aveva fatto parte dagli anni ’60 della compagnia diDe Filippo, con cui partecipò alle trasposizioni cinematografiche di ‘Sabato, domenica e lunedì’, ‘Ditegli sempre di sì’, ‘Filumena Marturano’, ‘Napoli Milionaria’, ‘Il sindaco del rione Sanità’ e ‘Mia famiglia’.aveva 91 anni, compiuti lo scorso 12 febbraio. A dare la notizia della morte è stato, attraverso Facebook, suo figlio Maurizio, apprezzatocomico: “E con oggi se ne va un pezzo della mia anima. Spero tanto che tu dall’alto possa sentire tutto l’amore e l’ammirazione di quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Darò qui notizie per i funerali che si terranno a Napoli”, ...

