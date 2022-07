Spezia, Maldini più Kovalenko: qualità per il centrocampo di Gotti (Di martedì 26 luglio 2022) Lo Spezia ha definito l’arrivo di Maldini e sta per chiudere per il ritorno di Kovalenko: qualità al servizio di Gotti Lo Spezia ha definito l’arrivo di Maldini e sta per chiudere per il ritorno di Kovalenko: qualità al servizio di Gotti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sarebbe soltanto questione di ore per il figlio d’arte che ha salutato i compagni del Milan per raggiungere la nuova squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Loha definito l’arrivo die sta per chiudere per il ritorno dial servizio diLoha definito l’arrivo die sta per chiudere per il ritorno dial servizio di. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sarebbe soltanto questione di ore per il figlio d’arte che ha salutato i compagni del Milan per raggiungere la nuova squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

