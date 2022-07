Sabatini: ''Napoli, ci vorrebbe un ragazzo tipo Gaetano, l'anno scorso migliore in B'' (Di martedì 26 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista. Queste le sue parole: "Kim non lo conosco, vediamo. Partiamo dal fatto che il sostituto di Koulibaly non esiste nel mondo. -afferma Sabatini - Ricordiamo che a Napoli sono arrivati tanti semisconosciuti e poi sono andati via da top player. Scetticismo dell'ambiente? Ci vuole un messaggio. Allora Kvaratskhelia è un buon giocatore, Kim se è stato preso a 20 milioni vuol dire che è un buon giocatore anche se non è Koulibaly, Osimhen lo conosciamo, gli altri ci sono e Spalletti il risultato lo porta a casa. -prosegue Sabatini - Agli azzurri serve Gaetano, serve un ragazzo di Napoli, serve un cuore, perché purtroppo in questi ultimi anni c'è stato un po' di ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 26 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Sandro, giornalista. Queste le sue parole: "Kim non lo conosco, vediamo. Partiamo dal fatto che il sostituto di Koulibaly non esiste nel mondo. -afferma- Ricordiamo che asono arrivati tanti semisconosciuti e poi sono andati via da top player. Scetticismo dell'ambiente? Ci vuole un messaggio. Allora Kvaratskhelia è un buon giocatore, Kim se è stato preso a 20 milioni vuol dire che è un buon giocatore anche se non è Koulibaly, Osimhen lo conosciamo, gli altri ci sono e Spalletti il risultato lo porta a casa. -prosegue- Agli azzurri serve, serve undi, serve un cuore, perché purtroppo in questi ultimi anni c'è stato un po' di ...

